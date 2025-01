Una gita in barca nelle acque del Marsa Alam, in Egitto, si è trasformata in tragedia. Mattia Cossettini, un bambino di nove anni, era intento a giocare quando improvvisamente ha accusato un malore ed è svenuto. Quando ha ripreso i sensi, ha lamentato un forte mal di testa. I genitori lo hanno portato dal medico del resort, che gli ha diagnosticato un colpo di calore e lo ha curato con flebo e farmaci.

Nonostante il trattamento, Mattia è stato rimandato nella sua stanza dove i genitori e il fratellino si sono presi cura di lui. Ma la condizioni del bambino non sono migliorate. “Mattia è finito in stato comatoso“, racconta al Corriere della Sera il padre, Marco Cossettini, 41 anni, di Tavagnacco in provincia di Udine, che insieme alla moglie Alessandra aveva scelto di trascorrere una settimana di vacanza sul Mar Rosso. La situazione di Mattia durante la notte è peggiorata drasticamente e, all’alba, il cuore del bambino ha smesso di battere.

“Non lo sappiamo esattamente cosa sia successo, siamo in attesa di capirne di più…mio figlio ha sempre avuto una salute di ferro — ricorda il padre — Era un bimbo pieno di vita, recentemente l’avevano candidato al consiglio comunale dei ragazzi”. I sospetti sono quelli di un’emorragia cerebrale. Le autorità egiziane hanno aperto un’indagine, ascoltando i genitori e i medici coinvolti. La domanda che sorge spontanea è: com’è possibile che un bambino muoia così? “Io posso solo dire che mio figlio stava benissimo fino a quando è svenuto…Comunque questo è un ospedale per modo di dire, si è poi perso un bel po’ di tempo a intervenire”, aggiunge Cossettini.

La vicenda ricorda una tragedia simile avvenuta a Sharm el Sheikh nel luglio 2022: in quel caso, un bambino di 6 anni, Andrea, perse la vita durante una vacanza in un resort sul mare. Un’indagine successiva ha rivelato che la causa del decesso era una gastroenterite mal curata.