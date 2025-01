Un escursionista è scivolato per un centinaio di metri in un canalone nel territorio comunale di Carcoforo (Vercelli), in Valsesia. L’uomo ha riportato un politrauma ed è stato elitrasportato all’ospedale Parini di Aosta, dove le sue condizioni sono in fase di valutazione. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 4 gennaio 2025, a circa 1.800 metri di quota. La centrale operativa di Torino, non potendo intervenire in elicottero, alle 19 ha inoltrato la richiesta alla centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta. L’intervento, conclusosi alle 20:20, è stato condotto dal soccorso alpino valdostano (Sav) con il soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna Valsesia. I soccorritori piemontesi sono intervenuti via terra, assicurando a una barella il ferito e illuminando la zona, facilitando così le operazioni dei tecnici del Sav, arrivati a bordo dell’elicottero in assetto notturno.