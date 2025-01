Le forze armate israeliane (Idf) hanno confermato di aver arrestato Hussam Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Beit Lahiya, l’ultima grande struttura sanitaria rimasta in funzione nella Striscia di Gaza. Il medico, scomparso da venerdì scorso, è accusato di complicità con Hamas, l’organizzazione islamista che governa l’enclave palestinese, considerata terroristica da Israele: “Centinaia di terroristi di Hamas e della Jihad islamica si nascondevano all’interno dell’ospedale sotto la sua direzione”, accusa una nota delle Idf. Fino al giorno precedente, 2 gennaio, l’esercito di Tel Aviv aveva sempre negato di sapere dove si trovasse Abu Safiya, da ultimo rispondendo all’organizzazione Physicians for Human rights (Medici per i diritti umani) di non avere “alcuna indicazione dell’arresto o della detenzione dell’individuo in questione”. Negli ultimi giorni di dicembre l’area del Kamal Adwan era stata colpita da numerosi raid di Tel Aviv (video) che avevano causato cinquanta morti, tra cui vari medici e operatori sanitari: secondo l’esercito israeliano, la struttura è “una roccaforte chiave per le organizzazioni terroristiche“.

Nelle scorse ore la ong Amnesty International aveva denunciato la scomparsa di Abu Safiya, sostenendo che fosse in pericolo di vita. Dopo l’ufficializzazione dell’arresto, la segretaria generale di Amnesty Agnes Callamard ha chiesto su X “che il dottor Hussam sia rilasciato e gli siano garantiti i contatti con un avvocato e con la famiglia”. Nel tweet, Callamard ricorda che “già nel dicembre 2023 l’ospedale era stato attaccato e numerosi membri dello staff medico erano scomparsi o erano stati arrestati arbitrariamente. In quell’occasione”, aggiunge, “il dottor Hussam era stato interrogato brevemente e non una singola autorità israeliana l’aveva accusato di nulla. Dopo quel raid iniziale, che aveva messo fuori uso l’ospedale, il dottor Hussam e altri membri del personale erano riusciti, con il supporto di organizzazioni internazionali, a farlo funzionare di nuovo. La struttura ha svolto un ruolo indispensabile nel curare i bambini affetti da malnutrizione e problemi correlati alla disidratazione. L’ospedale ha anche ricevuto i feriti di una serie di attacchi israeliani contro persone affamate mentre aspettavano i camion della farina”, scrive.