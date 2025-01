Una 22enne ha denunciato di essere stata violentata durante un veglione di Capodanno in un locale alle porte di Milano, il Magnolia, nell’area dell’Idroscalo. Lo riporta il quotidiano Il Giorno nelle pagine locali. La donna, di origine ecuadoriana e residente in un comune dell’hinterland, stava partecipando con un gruppo di amici alla serata “I love 2000“: ha raccontato di aver conosciuto un giovane nordafricano e di essersi appartata con lui a scambiarsi effusioni nei bagni del circolo, dove però è stata costretta a un rapporto sessuale non desiderato. Dopo la violenza, ha aggiunto, l’uomo è fuggito.

La presunta vittima è stata soccorsa e trasportata attorno alle 4:20 alla clinica Mangiagalli del capoluogo, dov’è stata sottoposta ai controlli medici e affidata alle cure degli specialisti del percorso antiviolenza. I carabinieri della stazione di Segrate e della compagnia di San Donato Milanese hanno avviato i primi accertamenti in attesa della formalizzazione della querela, e comunicato l’accaduto alla Procura per l’attivazione della procedura di “codice rosso“, che prevede una “corsia preferenziale” per le indagini in tema di violenza sessuale.