La città di Milano inizia il 2025 avvolta dallo smog. Il primo gennaio ha registrato nel capoluogo lombardo un preoccupante picco di polveri sottili. La concentrazione media giornaliera di Pm10 è stata tre volte superiore al valore limite, e in alcune zone ha sfiorato le quattro volte. La soglia massima di 50 µg/m³ è stata superata quasi tutti i giorni dopo Natale, ma è il giorno di Capodanno – complici i botti e fuochi d’artificio della notte – che ha registrato i dati più rilevanti: la stazione fissa di rilevamento dell’Arpa di viale Marche ha registrato una media giornaliera di 195 µg/m³. Mentre la media di tutte le stazioni di rilevamento della città è stata di 151 µg/m³. Poco fuori il Comune di Milano, la stazione fissa di Limito di Pioltello ha registrato addirittura una media giornaliera di 233 µg/m³. Per questa ragione a partire da venerdì 3 gennaio scatteranno le misure antismog di secondo livello.

Quella di viale Marche è la stazione che ha registrato negli scorsi giorni i dati peggiori, superando la soglia limite in tutti gli ultimi 8 giorni (compreso il giorno di Natale). Ma non va meglio nelle altre zone. Il primo gennaio la stazione di via Senato, in pieno centro città, ha segnato una media di 169 µg/m³. Quella di largo dei Bersaglieri – Verziere (la più vicina al Duomo) ha segnato 143 µg/m³. Mentre non sono disponibili i dati della stazione di Città Studi.

È estremamente probabile che i botti di Capodanno abbiano avuto un significativo impatto sulle concentrazioni di polveri sottili. A Milano il Comune si è limitato a invitare i cittadini a non sparare botti per evitare di immettere nell’atmosfera Pm10. Palazzo Marino, a differenza delle altre città, ha le mani legate e non può vietare gli spettacoli pirotecnici a causa di una sentenza del Tar della Lombardia. Il divieto d’accensione di fuochi d’artificio era stato, infatti, inserito nel Regolamento per la qualità dell’aria approvato nel 2020, ma i giudici amministrativi hanno accolto nel 2022 il ricorso proposto da alcuni commercianti annullando quella parte del provvedimento.

Il 31 dicembre, comunque, tutte le stazioni stazioni di rilevamento della città registravano dati sopra il valore limite di 50 µg/m³, ma non ai livelli di Capodanno: 86 µg/m³ sia quella di viale Marche che Verziere, 77 µg/m³ quella di Città Studi e 76 µg/m³ quella di via Senato. Unico giorno sotto soglia per Milano dopo Natale è stato il 28 dicembre: la media delle varie stazioni nel Comune ha segnato 48 µg/m³: quello stesso giorno però solo le stazioni fisse di via Senato e Città studi erano sotto il limite, le altre due presentavano concentrazioni di Pm10 superiori. Nel 2024 Milano ha registrato dati molto negativi relativamente al numero di giornate di inquinamento oltre la soglia critica: 68 nel capoluogo lombardo. Erano state 49 nel 2023.