di Michele Versace

Il 17 febbraio 2003 veniva rapito a Roma Abu Omar, da uomini della Cia, in collaborazione con le nostre forze dell’ordine, contro ogni regola del diritto internazionale. Da quel momento i rapporti tra il nostro paese e il mondo islamico cominciarono a deteriorarsi; era l’inizio dello svilimento oltre misura della nostra sovranità nazionale.

Oggi abbiamo una giornalista italiana incarcerata per ritorsione dal governo iraniano, che non ha gradito l’arresto del loro ingegnere Mohammad Abedini, accusato di aver progettato il sistema di guida dei droni iraniani, e perciò ricercato dalla “giustizia” americana. A ciò si sommano le pressioni che Washington esercita sul nostro governo per non attuare l’eventuale “scambio di prigionieri”, perché la vita umana conta solo se si tratta della loro, come hanno già dimostrato vicende come la strage del Cermis.

“Dagli amici mi guardi Iddio, che ai nemici ci penso io”. Per un paese come il nostro (e come mezza Europa), i buoni rapporti internazionali sono fondamentali, e dopo aver perso il gas russo a causa del sabotaggio perpetrato dalla Nato, che ci è costato un aumento vertiginoso del costo dell’energia, ora rischiamo pure di giocarci i mercati medio orientali (oltre alla sicurezza dei nostri cittadini all’estero).

A questo punto forse sarebbe il caso di alzare la voce, e come dice Travaglio, metterci in piedi e con la schiena diritta al cospetto della Nato e degli americani. Alleanza significa pari dignità e pari trattamento, altrimenti diviene una parola priva di senso.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!