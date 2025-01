Il 1° gennaio di tutti gli anni, in Italia, dominano le notizie dei feriti e dei danni dei botti di Capodanno. I provvedimenti nelle città diventano sempre più stringenti per cercare di arginare un fenomeno che crea importanti problemi di ordine pubblico, causa centinaia di interventi dei vigili del fuoco in tutto il Paese, spaventa persone e animali. E che uccide e porta a centinaia di ricoveri: tutte conseguenze che si potrebbero evitare, e che di fatto intasano anche il sistema sanitario. I dati rilevati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al 1° gennaio non sono confortanti, e indicano un trend che nonostante le restrizioni non accenna a diminuire: quest’anno non c’è stata nessuna vittima, ma sono 309 le persone rimaste ferite (di cui 69 ricoverati), in aumento rispetto alla notte di San Silvestro dello scorso anno, quando i feriti erano stati 274 e 49 i ricoveri. Questo fine anno si sono registrati 12 ferimenti da colpi d’arma da fuoco, in linea rispetto ai dati del 2024 (12). Male anche per quanto riguarda i minorenni: cresce anche il numero dei feriti sotto i 18 anni, che sono stati 90 a fronte dei 64 dello scorso anno.

Da ricordare anche il massiccio impegno dei pompieri: stanotte i loro interventi sono stati quasi 900 – precisamente 882 -, dovuti a incendi riconducibili ai festeggiamenti: 179 in più rispetto allo scorso anno, quando furono 703. Il numero maggiore in Lombardia, dove sono stati 142. Gli altri interventi sono stati in Emilia Romagna 109, Veneto e Trentino Alto Adige 103, Campania 99, Lazio 70, Toscana 70, Piemonte 65, Liguria 61, Puglia 40, Friuli 38 Venezia Giulia 38, Marche 26, Sicilia 25, Calabria 13, Umbria 8, Abruzzo 7, Basilicata 3, Molise 3, nessuno in Sardegna.

Tra le vittime ci sono come sempre gli animali, morti a decine anche questa volta, tra cani, gatti e uccelli. “Anche in questo Capodanno 2025 sembra delinearsi una strage di animali in particolare cani e gatti ma anche volatili dovuta ai botti della notte di San Silvestro. Da una prima sommaria conta fatta attraverso il controllo delle pagine social che si occupano di animali persi e fuggiti e dalle segnalazioni ricevute sui contatti social dell’Associazione italiana difesa animali ed ambiente sarebbero diverse centinaia i cani e gatti, per paura o perché lasciati liberi, fuggiti a causa dei botti” e “sono decine i cani e i gatti morti in questa notte”, ha dichiarato l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa). “Si tratta di dati molto parziali verificati attraverso il controllo sulle pagine social – scrivono gli animalisti di Aidaa – anche se purtroppo temiamo che il numero di animali fuggiti e morti sia destinato a salire con il passare delle ore. Nel pomeriggio qualora ci fossero dati certi e verificati faremo un aggiornamento diviso per regione”.

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, solo a Firenze sono stati una trentina gli interventi dei pompieri per spegnere incendi di cassonetti dei rifiuti e vari arredi urbani causati dalla detonazione di petardi, botti, artifizi pirotecnici. Non solo: i pompieri sono anche dovuti intervenire per lo scatto di diversi allarmi antincendio, attivati dai fumi delle deflagrazioni avvenute nelle vicinanze di sensori.

A Torino un 11enne rischia di perdere la vista – Un ragazzino di 11 anni è rimasto ferito dall’esplosione di un fuoco d’artificio nel Torinese nella notte di Capodanno. E’ stato prima trasportato in ambulanza all’ospedale infantile Regina Margherita e poi, dopo una visita con oculisti specializzati, è stato trasferito alle Molinette, dove è stato operato. L’esplosione gli ha danneggiato il bulbo: secondo fonti sanitarie, l’operazione ha permesso di salvargli l’occhio, cioè di conservarne l’integrità, ma potrebbe ugualmente aver perso la vista. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se potrà recuperare, del tutto o in parte, la vista.

Un 16enne perde due dita – Un ragazzo minorenne di 16 di anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, è rimasto ferito ad una mano mentre accendeva dei botti di Capodanno insieme a degli amici. Il sedicenne, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato immediatamente in ospedale per le cure specialistiche del caso, ha perso due dita.

Cinque morti in Germania – Le vittime sono uomo di 24 anni nella Renania Settentrionale-Vestfalia (nord-ovest), un uomo di 45 anni in Sassonia (est), un uomo di 50 anni nella stessa regione, un ventenne vicino ad Amburgo (nord) e un uomo a Kremen, nella regione del Brandeburgo che circonda Berlino. Altri tre uomini nella regione sono rimasti gravemente feriti.