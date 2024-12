Nei giorni della crisi di governo ha definito Olaf Scholz “uno stupido, e “un idiota incompetente” dopo l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo. Elon Musk continua ad attaccare le istituzioni tedesche e a dichiararsi fan di Alternative fur Deutschland, a favore del quale si è espresso anche in un editoriale pubblicato su Die Welt, che ha causato le dimissioni della responsabile delle opinioni del giornale. E ora il leader di Tesla, che avrà anche un ruolo nell’amministrazione di Donald Trump, con due tweet al vetriolo ha definito il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier un “tiranno” e affermato di prevedere “una vittoria epica per l’AfD” alle elezioni anticipate in programma il 23 febbraio.

Il patron di Tesla rilancia dunque il suo endorsement all’ultradestra, sfidando apertamente Steinmeier, che nei giorni scorsi aveva duramente criticato la sua ingerenza mettendo in evidenza il “pericolo” delle “influenze esterne” per la democrazia. Lo stesso punto, scrivono i media tedeschi, sarà toccato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, nel discorso di fine anno che verrà trasmesso la sera del 31 dicembre e nel quale si sottolinea che il futuro della Germania “non sarà deciso dai proprietari dei social media”. Solo i cittadini tedeschi, prosegue il cancelliere, hanno il potere di decidere “dove andrà la Germania” dopo le elezioni.

“Non è chi grida più forte a decidere il futuro della Germania, ma la maggioranza delle persone oneste e ragionevoli”, sottolinea ancora Scholz, invitando il Paese all’unità e mettendo in guardia contro la disinformazione, esplosa sui social dopo l’attacco di Magdeburgo. L’attentato del 20 dicembre, in cui un uomo di origini saudite dichiaratamente islamofobo e con problemi psichiatrici ha ucciso cinque persone e ne ha ferite oltre 230, è diventato terreno fertile per le fake news. “Molte voci e congetture” su Taleb Al Abdulmohsen “sono state smentite. Queste falsità ci dividono e ci indeboliscono. Non possiamo permetterci di farci mettere gli uni contro gli altri”, evidenzia il cancelliere, lanciando un appello alla coesione nazionale. Anche il vicecancelliere e ministro dell’Economia, Robert Habeck, usa il suo discorso di Capodanno per criticare “il sistema” costruito da Musk. “La sua logica rafforza chi cerca di indebolire l’Europa. Un’Europa debole è nell’interesse di coloro per i quali le regole costituiscono un limite inappropriato al loro potere”, afferma il leader ecologista puntando il dito contro l’influenza negativa del magnate sulla politica e sull’informazione.

Il 30 dicembre Elon Musk ha attaccato anche Zelensky che, a suo dire, sarebbe il “campione di furti di tutti i tempi”. Partecipando ad una conversazione sulla piattaforma X, di sua proprietà, in cui una serie di utenti criticavano la decisione di Joe Biden di fornire altri aiuti a Kiev, Musk ha commentato un post nel quale si sosteneva ironicamente l’abilità del leader ucraino di “rubar soldi”.