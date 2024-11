“È uno stupido”. Elon Musk interviene sulla crisi politica in Germania e attacca il cancelliere Olaf Scholz definendolo su X un “Narr”, stupido in tedesco. Il ceo di Tesla e Space X sul suo account ha commentato la notizia della fine della coalizione semaforo e delle possibili elezioni anticipate commentando il post di un giornalista svedese. Alla domanda di una utente che gli chiedeva se si riferisse al cancelliere, Musk ha quindi confermato: “100%”, con un’emoji che ride.

Giovedì tre dei quattro ministri in quota liberale dell’esecutivo di Scholz hanno rassegnato le loro dimissioni, dopo mesi di pesanti scontri interni tra il cancelliere e il leader del partito liberale Fdp, Christian Lindner. Durante la cerimonia di dimissioni, davanti al presidente della Repubblica federale Frank Walter Steinmeier i due si sono visibilmente ignorati. Scholz aveva appena deciso di nominare Joerg Kukies, il suo ex consigliere economico, all’incarico di ministro delle Finanze al posto del liberale sollevato mercoledì dall’incarico.

La mossa ha aperto una crisi di governo a Berlino, che porterà il Paese a celebrare elezioni anticipate la prossima primavera. O prima, se avranno ragione le opposizioni che chiedono al cancelliere di portare la crisi in parlamento. I liberali dell’Fdp chiedono un voto di fiducia “nelle prossime settimane”, per verificare la tenuta dell’esecutivo. Il voto sarà probabilmente perso per Scholz, costringendolo a indire nuove elezioni. La scadenza naturale dell’esecutivo era fissata alla fine del 2025.