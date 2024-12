Una fuga di monossido di carbonio in un palazzo del centro di Trieste ha causato la morte di un turista austriaco e l’intossicazione di altre cinque persone. L’allarme è scattato in via Crispi, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso da parte di una persona bloccata in un appartamento al quarto piano. I pompieri, non riuscendo ad accedere all’abitazione dalla porta principale, sono entrati dall’appartamento del piano superiore, riscontrando immediatamente la presenza del gas letale.

Con l’ausilio dell’autoscala, i Vigili del Fuoco hanno controllato gli altri appartamenti dello stabile, rilevando la presenza di monossido di carbonio in ogni ambiente. Cinque persone sono rimaste intossicate e sono state prese in cura dal personale sanitario del 118. La persona deceduta, secondo quanto riportato dalle autorità, sarebbe un turista austriaco. Non sono state rese note le generalità delle persone coinvolte. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza gli appartamenti e stanno effettuando verifiche in tutto lo stabile per individuare la fonte della fuga di gas. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per gli accertamenti di competenza.