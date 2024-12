Una dj britannica-azera cugina, del presidente della Repubblica dell’Azerbaijan Ilham Aliyev, è stata arrestata durante un’operazione antidroga ad una festa vicino ad Atene. A riferirlo è la polizia greca che ha annunciato l’arresto di 13 persone in una villa di lusso a Kalyvia, senza fornire nomi, mentre i media hanno riferito che Izzat Khanim Javadova, conosciuta come Mikaela Jav, era tra gli arrestati.

Una fonte anonima della polizia ha confermato l’informazione, aggiungendo che era stata la dj ad “organizzare la festa”. Mikaela Javadova, che possiede un passaporto britannico, è la figlia dello zio (ora deceduto) del presidente Aliyev, con i media che la descrivono come una frequentatrice abituale di Ibiza.

Le ambasciate del Regno Unito e dell’Azerbaijan ad Atene non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Secondo un comunicato della polizia, “l’organizzatrice” della festa è stata “trovata in una camera da letto” con 45 pacchetti di cocaina, ecstasy e crystal meth (metanfetamine) e una cassaforte contenente più di 43mila euro.

Mikaela Javadova e altri nove compariranno davanti al giudice giovedì per rispondere alle accuse di traffico di droga e uso illegale di sostanze, ha aggiunto la fonte. I tre agenti di polizia fuori servizio responsabili della sicurezza della festa, anche loro arrestati, non saranno invece per il momento accusati, poiché l’indagine è in corso.

Secondo la National Crime Agency britannica, Javadova e suo marito Suleyman Javadov hanno raggiunto un accordo nel 2021 per restituire quattro milioni di sterline ritenute proventi illegali di un programma di riciclaggio di denaro azero.