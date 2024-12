Continua il tentativo della nuova leadership siriana di mostrarsi tollerante sia internamente sia agli occhi delle potenze internazionali. Così, dopo aver garantito piene libertà di costume e movimento alle donne, dopo essersi esposto in favore di una pacifica convivenza tra tutte le realtà confessionali del Paese, e non solo, adesso il leader dei ribelli, l’ex leader di al-Qaeda in Siria Ahmad al-Sharaa, conosciuto anche come Abu Mohammad al-Jolani, ha fatto annunciare la prima importante nomina femminile del nuovo corso post-Assad: si tratta di Maysaa Sabrine, ex vicegovernatrice della Banca Centrale siriana che adesso salirà alla guida dell’istituzione.

A dare la notizia sono i media internazionali che sottolineano come si tratti di un unicum nella storia del Paese: in oltre 70 anni, mai una donna era stata alla guida della Banca Centrale. Non si tratta, però, di una nomina di facciata. Primo perché Sabrine, come detto, era già vicedirettrice dell’istituto, secondo perché vanta oltre 15 anni di esperienza nel settore come funzionaria specializzata nella supervisione del settore bancario.