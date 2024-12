Sono stati trovati i corpi dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso. In quota, da questa mattina, stanno operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un’eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco. A segnalare la presenza dei corpi dei due alpinisti romagnoli, dispersi da domenica 22 dicembre, il Sonar Recco a bordo degli elicotteri. Cristian Gualdi e Luca Perazzini, entrambi di Sant’Arcangelo di Romagna, erano dispersi dal 22 dicembre.

Un nuovo disperato tentativo di trovare in vita i due alpinisti era scattata questa mattina. Dopo giorni di tempo proibitivo, una squadra del Soccorso alpino e speleologico, composta da 15 soccorritori, è partita per una ricognizione visiva utile a provare il recupero dei due uomini, rispettivamente di 48 e 42 anni.

L’area di ricerca è stata circoscritta a 150 metri dal luogo individuato in cui i due romagnoli hanno effettuato l’ultima telefonata ai soccorsi, il 22 dicembre nel primo pomeriggio, avvisando di aver perso dell’attrezzatura: guanti e scarponi. Non più di 150 metri dunque da perlustrare a terra anche con l’impiego dei cani molecolari, di almeno 3 elicotteri e dell’antenna ‘Recco’, che arriverà tra poco al campo base di Campo Imperatore, la stessa che è stata impiegata nel 2021 per il recupero di 4 escursionisti dispersi su monte Velino nel Parco regionale del Sirente.

La speranza era che i due avessero trovato un anfratto in questi giorni di bufera, anche se i soccorritori sapevano che erano distanti almeno 20 metri l’uno dall’altro. “Oggi abbiamo una finestra climatica migliore” aveva spiegato Daniele Perilli, presidente del Soccorso alpino e speleologico, a proposito delle ricerche dei due, scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande. Giovedì, nonostante il pericolo marcato valanghe e delle condizioni meteo non buone, quattro finanzieri del soccorso delle Fiamme Gialle erano riusciti a raggiungere Vallone dell’inferno, luogo dell’ultimo sos dei due alpinisti romagnoli, senza però trovare traccia, almeno in superficie, dei dispersi.

“A nome della città di Rimini e di tutta la Provincia, mi stringo al dolore delle famiglie e degli amici di Cristian Gualdi e Luca Perazzini e di tutta la comunità di Santarcangelo che in questi giorni si è stretta in un abbraccio e non ha mai smesso di sperare” dichiara il sindaco di Rimini Jamil Sadegholaad. “La morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini è una tragedia che colpisce il cuore della comunità di Santarcangelo di Romagna e di tutti noi. Un abbraccio speciale alle loro famiglie, agli amici e a tutta Santarcangelo di Romagna, ora stretti nel dolore. Un grazie sincero ai soccorritori che, con coraggio e dedizione, hanno fatto l’impossibile per riportare a casa Cristian e Luca” scrive su X la ministra dell’Università Anna Maria Bernini.