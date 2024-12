Alexander Lukashenko, fedele alleato di Vladimir Putin, ha affermato la volontà di schierare in Bielorussia 10 sistemi missilistici russi Oreshnik e che il numero potrebbe aumentare in futuro. “Penso che ce ne saranno una decina per ora, poi vedremo. Se i russi ne dispiegherà di più, ne schiereremo di più”, ha dichiarato il presidente bielorusso a margine del Consiglio economico euroasiatico.

L’annuncio arriva dopo la modifica da parte di Mosca della dottrina nucleare della Federazione russa. Il documento, firmato nelle scorse settimane da Putin, prevede che le armi atomiche vengano usate “come misura estrema e ultima risorsa” a scopo di difesa, ma ne amplia la possibilità di impiego per rispondere a una possibile “minaccia critica alla sovranità e all’integrità territoriale” della Russia o della Bielorussia.

In Ucraina, intanto, un aereo da guerra F-16 di fabbricazione statunitense dell’aeronautica militare di Kiev “è stato abbattuto” nella regione di Zaporizhzhia “mentre si preparava a lanciare un attacco missilistico” sulla zona. Lo ha detto alla Tass un deputato russo, Vladimir Rogov, presidente della Commissione della Camera civica russa per la sovranità, i progetti patriottici e il sostegno ai veterani. “Un aereo F-16 era nella sua posizione iniziale per lanciare un attacco missilistico sulla regione. È stato abbattuto”, ha detto il politico.

A Mosca, intanto, per poco più di mezz’ora sono state attivate restrizioni all’operatività degli aeroporti. Lo ha annunciato un portavoce di Rosaviatsiya, l’agenzia federale per il trasporto aereo, citata da Interfax. L’agenzia aveva annunciato alle 16.08 (ora locale) lo stop delle attività negli aeroporti moscoviti di Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Kaluga “per garantire la sicurezza dei voli civili”. Alle 16.30 le restrizioni sono state revocate.

Un conflitto parallelo di intensità più bassa continua a essere combattuto nel mar Baltico. Quattro cavi di telecomunicazione sottomarini nel Baltico sono stati danneggiati nelle ultime ore, negli ultimi di una serie di incidenti che hanno coinvolto cavi per le telecomunicazioni e l’elettricità. Le ultime segnalazioni riguardano tre cavi tra la Finlandia e l’Estonia ed uno tra la Finlandia e la Germania.”La causa dei danni non è nota, ma secondo le aziende non avrà ripercussioni sui consumatori” ha dichiarato Laura Laaster, portavoce del Ministero estone degli Affari economici citata da Yle, l’emittente pubblica finlandese. Si tratta del terzo caso in due mesi e le autorità hanno aperto un’indagine con “alta priorità” senza escludere l’ipotesi di azioni di sabotaggio.

Nel caso del cavo “Estlink-2” che porta energia elettrica dalla Finlandia all’Estonia la polizia finlandese sta indagando sulla petroliera “Eagle S” proveniente dalla Russia. L’imbarcazione con bandiera delle Isole Cook trasportava benzina senza piombo caricata in un porto russo e farebbe parte della cosiddetta “flotta fantasma russa” delle navi che operano per escludere il regime sanzionatorio, ha spiegato Sami Rakshit, direttore generale delle dogane finlandesi.

Il presidente finlandese Alexander Stubb sollecita l’eliminazione dei “rischi provocati” dalle navi della “flotta”. “Da ieri seguiamo la situazione”, ha spiegato il premier, Petteri Orpo. Nel frattempo, in Estonia è stata convocata una riunione straordinaria di governo. Lo scorso novembre erano stati messi fuori uso altri due cavi sottomarini nel Mar Baltico: uno dalla Finlandia alla Germania e l’altro fra la Lituania e la Svezia. Nel settembre 2022 erano stati datti esplodere i gasdotti NordStream. “Siamo in stretto contatto con i nostri colleghi nel Baltico settentrionale”, ha affermato il premier estone, Kristen Michal.