Un bus di linea perde il controllo, esce di strada e finisce in un lago: a bordo vi erano 58 persone. Il gravissimo incidente è avvenuto nel nord della Norvegia. Al momento vi sarebbero tre morti mentre quattro persone sarebbero gravemente ferite: ma si tratta di un primo bilancio della polizia del Nordland. Tra i passeggeri vi sarebbero anche “molti cittadini stranieri”. Diverse persone sono state tratte in salvo e portate in una scuola vicina. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30 q1uando la polizia ha ricevuto la segnalazione di un autobus uscito fuori strada. Sul posto, sulla E10 nel comune di Hadesl, sono sono subito diretti soccorritori da tutta la regione.

Il bus è finito parzialmente nel lago Åsvatnet, vicino a Raftsundet. “Sono stati segnalati dei decessi”, aveva affermato in un primo comunicato stampa il capo di stato maggiore del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen, come riporta Nrk. “Le condizioni meteorologiche sul posto sono pessime. Sono stati inviati sul posto elicotteri di soccorso da Bodø e Tromsø, oltre ad altri servizi di emergenza”, ha dichiarato Jan Eskil Severinsen, del Centro norvegese di coordinamento dei soccorsi, intervistato dall’emittente di servizio pubblico norvegese Nrk. L’incidente è avvenuto a circa 30 chilometri a sudest della città di Svolvær, nel nord del Paese.