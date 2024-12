È stata dimessa dall’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, la 27enne di origine peruviana, ferita ieri per via di un incidente a bordo dalla giostra a palla del luna park natalizio, in piazza Pertini nel capoluogo marchigiano. L’ipotesi sulle cause è la rottura di alcune cinghie di sicurezza per trattenere la passeggera a bordo.

La giovane era stata subito trasferita dalla Croce Rossa in ospedale, con un codice rosso. Per fortuna le sue condizioni non erano gravi. Ora la ragazza sta bene e i medici hanno dato il via libera alle dimissioni.

L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18. La polizia locale sta svolgendo indagini: la 27enne era stata letteralmente espulsa dalla giostra appena si è messa in movimento. Subito dopo, vigili del fuoco e polizia locale hanno chiuso e sequestrato l’area della giostra. Un gioco a forma di gabbia, tonda, dentro la quale ci si siede e poi si gira a gran velocità. Quando la cintura di sicurezza si è sganciata la ragazza ha sbattuto violentemente contro la gabbia.

Ieri, sull’episodio, è intervenuto anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti: “Sono cose che non devono succedere, sono davvero sconcertato. La polizia locale sta approfondendo per capire cosa è successo, andremo fino in fondo per capire di chi è la responsabilità di questo incidente”.