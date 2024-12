“A livello di numeri la situazione è abbastanza drammatica. Negli ultimi due anni siamo saliti a circa 4.500 passaggi al giorni, con punte di 5.000, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi”. Lo ha raccontato Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano, l’associazione che dal 1898 si occupa di distribuire pacchi alimentari ai milanesi più in difficoltà. “Uno dei più grossi difetti di Milano è che il potere d’acquisto è diminuito notevolmente e diminuisce sempre di più. Infatti, Pane Quotidiano, come tante altre associazioni solidaristiche che dovrebbero svolgere un’attività sussidiaria, si trova a svolgere un’attività necessaria”, ha sottolineato. “Noi abbiamo sempre bisogno di risorse per garantire pranzo e cena variabili nell’arco della settimana. Sotto le feste non possiamo tralasciare i bambini, anche loro devono sentire il calore del Natale. Quando ci sono aziende di giocattoli che ci donano giocattoli, siamo in prima linea anche su questo fronte”, ha concluso.