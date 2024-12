“Non solo non hanno cambiato la legge Fornero, ma la stanno peggiorando“. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. Landini ha criticato le mosse del governo sul Tfr, poi ha attaccato: “Al di là delle balle che stanno raccontando, a 64 anni con 20 anni di contributi, ci si può andare ora in pensione, ma il governo l’ha peggiorata. Hanno alzato la soglia. Le persone con part-time involontario dovranno andare in pensione a quasi 70 anni. Senza dirlo stanno aumentando l’età pensionabile”.

Video La7