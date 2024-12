Almeno quattro persone sono morte in Turchia nello schianto di un elicottero militare nella città di Mugla, nel sud-est del Paese, dove il velivolo è precipitato dopo aver urtato un ospedale. Lo rende noto il governatore della regione di Mugla, Idris Akbiyik. “L’elicottero è caduto dopo essersi schiantato in fase di decollo contro il quarto piano di un ospedale”, provocando la morte di un medico, di un addetto ospedaliero e dei due piloti. Secondo il governatore, che ha annunciato un’indagine sull’incidente, al momento dello schianto sul posto c’era una nebbia fitta. L’elicottero, ripreso in un video nel momento dell’incidente, era diretto ad Antalya, sulla costa sud della Turchia. Il personale dei servizi di emergenza lavora sulla scena dell’incidente mortale in elicottero a Mugla, nella Turchia sud-occidentale. Quattro persone sono state uccise. La causa dell’incidente e’ ancora sotto inchiesta, anche se il governatore provinciale attribuisce l’incidente alla fitta nebbia.