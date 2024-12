Sulle orme del suo maestro Ottavio Tazzi, che un tempo lo accompagnò sul tetto del mondo, Giacobbe Fragomeni sta costruendo a Milano una squadra di ottimi pugili, tra cui Akrem Aouina, Yassin Hermi e Fabio Turchi. Da campione sul ring ha saputo trasformarsi in un bravo allenatore che dall’angolo guida perfettamente i suoi ragazzi. Da atleta è riuscito nell’impresa di diventare campione del mondo dei massimi leggeri, versione Wbc, cintura che dieci anni dopo sarebbe stata conquistata proprio da Oleksandr Usyk, prima che l’ucraino passasse nella categoria superiore, quella in cui sabato 21 dicembre metterà in palio i titoli contro Tyson Fury, in un match messo a calendario da tutti gli appassionati di boxe. Fragomeni guarderà il match in tv insieme alla moglie Sara, con la quale gestisce la palestra. Per una volta saranno separati dal tifo. Lui per l’inglese, lei per l’ucraino.

Come andrà secondo lei Usyk-Fury 2?

Se Fury fa lo “stupido” come la volta scorsa, perde. Ma credo abbia imparato la lezione e che questa volta vincerà. Ovviamente è difficile fare un pronostico a questi livelli, nei pesi massimi poi, dove basta un pugno per mandarti con il culo per terra.

Perché vincerà Fury?

A maggio sembrava scherzasse ma Usyk è troppo intelligente per farsi fregare. Io sono innamorato di Fury, mi fa ridere molto ed è fortissimo.

Quale sarà il futuro dell’ucraino e dell’inglese dopo questo match?

Fury con l’eventuale terzo match potrebbe mettere a posto le cose.

Nella categoria regina chi sarà il vero protagonista del 2025?

Sono loro due i più forti, ancora.

In Italia come è la situazione in questa categoria e in generale nelle altre?

Al bar si trovano “pugili” più forti dei nostri, sto scherzando ovviamente. In Italia è una cosa, all’estero un’altra: qualche giorno fa eravamo ad Amburgo per una riunione nella convention Wbc e c’erano quattro pesi massimi stranieri mediocri, che però, non so il perché, erano molto grossi. Accanto a loro sembravo il figlio. Io non sono mai andato oltre i massimi leggeri, perché ero troppo basso, mi avrebbero fatto troppo male. Ma quella volta che ho perso con David Haye, il giorno dopo il peso lui era cento chili, è come avessi combattuto con peso massimo. Ora è passato professionista Diego Lenzi, anche lui mi sembra troppo piccolino per la categoria, dovrà fare quella boxe in cui meni come un fabbro oppure farà fatica. Il passaggio da dilettante al professionismo non è mai scontato: dopo la terza ripresa, ci sono la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l’ottava, la nona, la decima… è dura solo a pronunciarle tutte in fila, pensa a farle.

