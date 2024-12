Il maestro Simone D’Alessandri, titolare della Phoenix Gym di Pomezia, ha l’occasione di visionare da vicino i migliori pesi massimi, a livello mondiale, di questa generazione. Sul ring durante i match o nei vari camp in cui è stato impegnato il suo allievo Guido Vianello, che da alcuni anni è sotto contratto negli Stati Uniti con la Top Rank e su cui si pongono in Italia molte aspettative, visto anche quanto ha saputo dimostrare negli ultimi incontri. D’Alessandri oggi è uno dei migliori allenatori in Italia, fa parte di quella nuova generazione di maestri che cerca di migliorarsi, guardando anche a cosa succede al di fuori dell’Italia. Oltre di Vianello, va all’angolo di Felice Moncelli, Mirko Geografo, Stephanie Silva, Alessio Mastronunzio e Alessia Mesiano, che dalle Olimpiade di Parigi passerà ora pro. D’Alessandri si gusterà il secondo episodio di sabato 21 dicembre tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk con gli occhi interessati del maestro, che prima o poi vuole arrivare a quello standard.

Come andrà secondo lei il match?

Fury lo conosco molto bene perché ha fatto sparring parecchie volte con Guido. Secondo me vince lui e in maniera abbastanza netta. Anche se si scoprirà se è in vena, appena salito sul quadrato.

Perché secondo lei vincerà Fury?

Stava dominando anche il match precedente, ma voleva umiliare l’avversario, secondo me avrebbe potuto buttarlo giù, ma se davanti hai un altro campione non puoi fare così perché questi se ne approfitta. Poi si è preso quel pugno che gli ha rotto il naso ed è crollato anche psicologicamente. Però sabato non non farà quell’errore di maggio. Io ho conosciuto anche Usyk ed è di un’eleganza e una umanità incredibile fuori dal ring. Per la sportività mi verrebbe da tenere per Usyk, ma non so perché il mio tifo andrà a Fury, che comunque è un bravo ragazzo e che quando si spengono le telecamere diventa un professionista vero.

Quale sarà il futuro dell’ucraino e dell’inglese dopo questo match?

Se non ci saranno in ballo un sacco di soldi, smetteranno tutti e due. Joshua rovina sempre i piani, quando perse con Ruiz saltò Joshua-Fury, sfida nuovamente saltata dopo la sconfitta di Anthony con Dubois. Se invece vincerà Usyk e farà lo stesso anche Dubois con Joseph Parker a febbraio, potrebbe esserci un match per l’unificazione delle cinture.

Nella categoria regina chi sarà il vero protagonista del 2025?

Spero Vianello! Dobbiamo batterne un altro buono a inizio 2025, uno di quelli tra i primi 15 al mondo, succederà in America o in Inghilterra, e poi speriamo arrivi uno dei quattro dell’Ave Maria: Fury, Usyk, Joshua o Dubois. Joshua sarebbe perfetto per noi, ma Guido ha fatto i guanti anche con Dubois che alla settima ripresa si è fermato ed è sceso dal ring.

In Italia come è la situazione in questa categoria e in generale nelle altre?

Noi non abbiamo niente da invidiare, ci sono bravi maestri e bravi atleti. Ma ci manca l’attitudine, l’italiano è troppo lamentoso e crede poco in quello che fa, la colpa sta soprattutto nella mia categoria, che cerca e dà troppi alibi. Servirebbe anche un po’ più di “cattiveria” da parte nostra, in America i pugili limitati non continuano ad essere seguiti dai maestri più bravi. Lì non hanno tempo da perdere, ne hanno tanti e il tempo per lavorare è quello che è.

