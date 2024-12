Campione del mondo dei massimi leggeri (sigla Wbc) nel 1990, oggi Massimiliano Duran gestisce a Ferrara la palestra di famiglia. Ha inoltre fondato una scuderia di pugili professionisti, di cui fanno parte anche atleti di altre palestre, e insieme alla moglie Soili organizza riunioni con titoli in palio che hanno sempre un buon successo, ultima la serata del 7 dicembre scorso nella quale Paolo Bologna ha conquistato il titolo italiano dei super welter su Federico Schinina. Massimiliano ha un dna pugilistico, il papà Carlos dall’Argentina si è stabilito a Ferrara, diventando campione europeo dei medi, il fratello Alessandro campione mondiale Wbu, oltre che più volte vincitore del titolo nazionale e europeo. La cintura mondiale conquistata da “Momo” a Capo d’Orlando e poi difesa in Emilia, sarebbe stata indossata 28 anni dopo anche da Usyk, prima che questi passasse nella categoria regina dopo aver vinto tutto nei cruiser. Sabato 21 dicembre nella Kingdom Arena di Riyadh va in scena la seconda sfida tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk. A maggio l’ucraino aveva unificato, dopo un quarto di secolo, le principali quattro cinture dei pesi massimi, oggi in ballo ce ne sono “solo” tre (Wbc, Wbo, Ibo) ma è ancora il match che tutto il mondo della boxe vuole vedere. Lo guarderà sicuramente in tv anche Momo Duran.

Come andrà secondo lei?

Tifo per Usyk, una persona seria, che prepara sempre molto bene gli incontri, un pugile con un gran coraggio. Ma credo vincerà Fury, vita sregolata, uno che si allena e non si allena.

Allora perché vincerà Tyson Fury?

Per la fisicità che ha, è troppo grande per Usyk, l’altra volta ha avuto un crollo ma questa volta non penso succederà perché Fury sa fare anche il pugilato e non fa due volte gli stessi sbagli. Ma non è suo il pugilato che non mi piace, è il suo modo di essere. Perchè per me un atleta deve esserlo dentro e fuori dal ring.

Quale sarà il futuro dell’ucraino e dell’inglese dopo questo match?

Impossibile sapere il futuro di Fury, la sua strategia la conosce solo lui, forse neanche lui. Perdere i titoli per Usyk sarà un duro colpo, ma non credo tornernà indietro di categoria, ora è nei massimi ed lì che spenderà tutto quello che ha fino alla fine della carriera. Non credo riuscirebbe neanche a rientrare nel peso. Aspetterà il suo turno per riprendersi il mondiale dei massimi.

Nella categoria regina chi sarà il vero protagonista del 2025?

Saranno ancora loro due, sono i piu forti. Non si capisce Ruiz, combatte o non combatte? Altri che possano affrontare Fury e Usyk al momento non ne vedo.

In Italia come è la situazione in questa categoria e in generale la boxe che periodo sta vivendo?

Il mio pugile Emanuele Venturelli è primo in classifica e tornerà a fare il titolo italiano, dopo i due match con Gianmarco Cardillo, un pareggio e una sconfitta. Non ha avuto fortuna, non è mai arrivato al 100 per cento della forma in quelle due serate. L’idea è di portarlo al suo meglio e vedere che combinerà. Lui fa il massimo ma potrebbe anche scendere di categoria. In generale in Italia la boxe è in ripresa, è ritornato un buon pubblico negli eventi, il professionismo è in ripresa dopo essere stato abbandonato per anni a scapito del dilettantismo.