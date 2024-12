L’ultimo italiano a laurearsi campione europeo dei pesi massimi si chiama Paolo Vidoz e oggi fa il ristoratore in provincia di Gorizia, a due passi dalla Slovenia. Con un agriturismo da gestire, dentro e fuori la cucina, tempo per seguire la boxe ne ha poco, però per Usyk-Fury 2 sbircerà sicuramente il cellulare tra un cliente e l’altro, tra un piatto e una battuta. Oppure recupererà alla domenica mattina gli highlights del match. Vidoz, che da dilettante è stato anche medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000, rimane un ragazzone sempre divertente. Il suo locale è un insieme di oggetti religiosi, cimeli pugilistici della sua carriera, attrezzi agricoli e per non farsi mancare nulla anche due sedie da barbiere.

Come andrà secondo lei Usyk-Fury 2?

Tifo Fury, ma penso vincerà Usyk.

Perché?

Tifo Fury perché è un personaggione che riempie gli stadi ed è amato dal pubblico, soprattutto in Inghilterra. Ma Usyk è più tecnico e anche un po’ più giovane, io sono sempre stato un tecnico e sono convinto ancora che la tecnica prevalga sulla forza.

Quale sarà il futuro dell’ucraino e dell’inglese dopo questo match?

Se vince Usyk il terzo match non verrà fatto. Mi è dispiaciuto che non sia stato organizzato il derby inglese Fury-Joshua, che sarebbe stato una bella spinta per il pugilato mondiale anche più del match di sabato.

Nella categoria regina chi sarà il vero protagonista del 2025?

Seguo poco la scena, dico la verità. Mi aggiorno solo sui social, che ti fanno vedere quello che vogliono loro. Ho visto che sabato scorso Kubrat Pulev ha conquistato la cintura Wba dei massimi, ho combattuto con lui quattordici anni fa: allora non mi era sembrato così potente ma uno deciso che voleva andare fino in fondo, io ero a fine carriera e ha provato a mettermi giù ma non ce l’ha fatta!

In Italia come è la situazione in questa categoria e in generale nelle altre?

Spero esca qualcuno di nuovo, ma non mi sembra ci sia niente di eclatante. Magari torno io e faccio come Mike Tyson, ma ho ancora tempo per arrivare alla sua età, intanto sgambettando nel mio locale combatto contro i trigliceridi e gli acidi urici, match che peraltro sto perdendo. Mi ero anche iscritto in palestra, ho pagato l’iscrizione e ho buttato via 50 euro. Comunque volevo aggiungere che anche gli appassionati di boxe oggi seguono poco il nostro sport, i clienti del mio locale sono rimasti, non dico ai tempi di Benvenuti ma quelli di Tyson, Mike Tyson.

