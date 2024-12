Indicano un preciso articolo, il numero 8.03 del codice di condotta dell’Atp. E chiedono che in base a questo regolamento Nick Kyrgios venga punito dall’associazione dei tennisti per i suoi ripetuti e pesanti attacchi contro Jannik Sinner. È questo il contenuto di una lettera sottoscritta da molti tifosi e inviata appunto all’Atp in vista della prossima stagione. A gennaio ci sono già gli Australian Open: Kyrgios ha di recente promesso che farà di tutto per creare “una bolgia contro di lui” se dovesse incontrare Sinner a Melbourne.

Una minaccia che si unisce alle costanti provocazioni contro Sinner per il caso Clostebol. Il numero 1 al mondo non ha mai replicato, ma un gruppo di appassionati di tennis ha deciso di dire basta e rivolgersi formalmente all’Atp con una lettera in cui si chiede di prendere provvedimenti contro Kyrgios: “Con questo appello, un gruppo di sportivi che ama e segue il tennis chiede all’Atp di prendere posizione in maniera formale e sostanziale riguardo ai continui attacchi, alla diffamazione e ai messaggi d’odio di Nick Kyrgios nei confronti dei suoi colleghi”.

Nella missiva, si ricorda il ruolo dello sport e degli atleti. Poi si legge: “Siamo costernati e preoccupati dalla malvagie espressioni di Nick Kyrgios, anche in memoria degli atti violenti avvenuti per mano di fanatici fomentati dall’odio”. Il riferimento è probabilmente all’accoltellamento di Monica Seles, tennista ex numero 1 al mondo che ad Amburgo nel 1993 fu pugnalata in campo da un tifoso ossessionato da Steffi Graf. La lettera quindi continua: “Questo tipo di condotta non è tollerata in un circuito che protegge i giocatori da queste forme di abuso come espressamente dichiarato nel regolamento dell’Atp”.

Quindi appunto la citazione del codice di condotta, che vieta “commenti agli organi di stampa o pubblici che attaccano irragionevolmente un gruppo di persone, un torneo, uno sponsor, un giocatore, un arbitro o la stessa Atp”. Da qui l’appello dei tifosi all’Associazione e al suo presidente, l’ex tennista italiano Andrea Gaudenzi: “È precisa responsabilità dell’Atp nei confronti dei giocatori, e soprattutto del pubblico per il quale dovrebbe essere un punto di riferimento. Le azioni intraprese ora e qualunque cosa verrà fatta in seguito vi definiranno come istituzione”.