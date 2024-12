Non una nuova malattia, né una patologia misteriosa. Ma una forma più grave di malaria. Il ministero della Sanità della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato oggi che la malattia precedentemente non identificata e che circola nella regione di Panzi è “una forma grave di malaria”. Le autorità locali – come riferisce l’agenzia Reuters sul suo sito – hanno affermato che la malattia ha ucciso 143 persone nella provincia sudoccidentale di Kwango a novembre. “Il mistero è finalmente stato risolto. Si tratta di un caso di malaria grave, sotto forma di malattia respiratoria, indebolito dalla malnutrizione“, ha affermato in un comunicato il ministero della Sanità.

I sintomi di questa malattia sono mal di testa, tosse, febbre, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, affaticamento e anemia (nei casi gravi) ed erano state fatte diverse ipotesi sull’origine. Ma nei giorni scorsi era già emerso che la patologia che potesse essere provocata, almeno in parte, dalla malaria o che comunque potesse essere più malattie a contribuire ai casi e ai decessi.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, una settimana fa aveva spiegato che “dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che sia coinvolta più di una malattia“ e veniva comunque evidenziato che l’area colpita presenta anche “alti livelli di malnutrizione e bassa copertura vaccinale, lasciando i bambini vulnerabili a una serie di malattie tra cui malaria, polmonite, morbillo e altre”, ha sottolineato il direttore generale. Intanto ina una dichiarazione inviata via email al quotidiano Usa Today, probabilmente prima dell’annuncio delle autorità di Kinshasa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato di “non aver ancora determinato in modo definitivo la causa della malattia”e che “i test di laboratorio sono in corso”.