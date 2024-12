Il servizio di sicurezza ucraino “Sbu” ha reso noto su Telegram, ripreso dal Guardian, di aver scoperto 12 agenti che svolgevano attività di spionaggio per conto della Russia in località che ospitano caccia F-16 e sistemi di difesa aerea in tutta l’Ucraina. Sul social network gli apparati di sicurezza affermano che e è stata smantellata “la più grande rete di agenti” presenti nel paese, che gli arrestati spiavano l’esercito “in 5 regioni dell’Ucraina” e che sono stati scoperti anche gli informatori degli agenti russi. “Alcuni di loro sono disertori che hanno lasciato volontariamente le unità delle Forze armate ucraine – scrive l’Sbu – e, mentre si nascondevano alla giustizia, sono stati reclutati dai servizi speciali russi”.