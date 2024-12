La città in cui si vive meglio in Italia è Bergamo. A incoronare la provincia lombarda – che nel 2020, anno nero per il Covid, era al 52esimo posto – è l’edizione 2024 dell’indagine del Sole 24 Ore che misura il benessere nei territori italiani. Prima d’ora Bergamo, non era mai stata premiata nella classifica generale, ma era stata incoronata regina dell’Indice di Sportività. Migliora quattro posizioni rispetto al 2023. Sul podio – come scrive oggi il quotidiano – anche due habitué del podio: Trento, salita di un gradino rispetto all’anno scorso, e Bolzano, che invece fa un salto di dieci posizioni (l’anno scorso era tredicesima). Come negli anni passati le province del Mezzogiorno si concentrano nella parte bassa della classifica: maglia nera è Reggio Calabria.

L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La top 10 della classifica è lo specchio di un Paese in cui le grandi città cominciano a manifestare diverse fragilità: l’unica presente è Bologna, al nono posto, in calo di sei posizioni rispetto all’edizione 2023. Per il resto, trionfano le medie province: Monza e Brianza (4° posto), seguita da Cremona e Udine, vincitrice lo scorso anno, Verona e Vicenza. A chiudere, dopo Bologna, è Ascoli Piceno. Vince il versante nord orientale, con tre province lombarde, le due province autonome del Trentino Alto Adige, due venete, una emiliana e una marchigiana.

Le città metropolitane, come detto, registrano un crollo diffuso: Bologna scende di 7 posizioni, Milano di 4 passando al 12esimo posto, Firenze (36esima) segna un arretramento di bene 30 posti dopo essere stata in zona top 10 per tre anni consecutivi e Roma scende di 24 posizioni piombando al 59esimo. Male anche Torino che perde 22 posizioni, arrivando al 58esimo posto subito davanti alla Capitale. Fanalini di coda della trentacinquesima edizione della qualità della vita del Sole 24 Ore sono invece Crotone, davanti a Napoli e – come detto – Reggio Calabria.