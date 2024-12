“Ci sono molti serpenti nel circuito, siamo onesti”. Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik Sinner, parla schiettamente sui social. Riguardo a gossip e voci, la russa è stata decisamente più diretta rispetto all’altoatesino, provocato sullo stesso tema da Piero Chiambretti in occasione dei SuperTennis Awards che aveva troncato subito il discorso con un: “Non ho capito la domanda”. La presunta crisi di coppia tra il numero uno al mondo e Anna Kalinskaya, sembra ormai essere stata superata. Sul proprio profilo Instagram, la tennista russa ha infatti pubblicato alcune foto dei festeggiamenti del suo 26esimo compleanno (compiuti il 2 dicembre) e fra queste è comparso anche il like dell’altoatesino.

Non c’è però nessuna certezza su chi sia il destinatario della frase di Kalinskaya, ma il nome più quotato è quello del suo ex fidanzato Nick Kyrgios, che in più momenti è andato all’attacco di Sinner a proposito del caso Clostebol. Per l’australiano, nel mentre, il ritorno in campo si avvicina. Ripartirà da Brisbane, dal 29 dicembre, dopo un anno e mezzo di inattività. Parteciperà agli Australian Open a partire dal 12 gennaio 2025, ma la lunga assenza non gli ha fatto perdere fiducia in se stesso: “Ho un quoziente intellettivo sicuramente superiore a quello di Djokovic, Federer, Nadal e anche Murray. Non ricordo altri tennisti capaci di arrivare in finale di Wimbledon senza un coach”, ha detto ricordando l’impresa del 2022 al podcast Lets Trot.