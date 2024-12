La partita tra Como e Roma non è stata uno spettacolo solo sul campo. Tra i presenti sugli spalti c’erano anche le star del cinema Keira Knightley, Adrien Brody e Michael Fassbender. Una partita di calcio trasformata in una sorta di Notte degli oscar. L’attrice inglese, tra l’altro, è stata protagonista di un’esultanza sfegatata quando Alessandro Gabrielloni ha sbloccato il risultato nei minuti finali della partita. Celebrità di questo calibro sono già state avvistate nelle scorse settimane allo stadio Sinigaglia: Hugh Grant, Andrew Garfield, senza contare l’esibizione sul prato del rapper italiano Guè Pequeno.

Da quando Robert e Michael Hartono hanno acquistato il club lombardo nel 2019, hanno riportato il Como ai vertici del calcio italiano. Dalla Serie C alla A, una grande impresa sportiva realizzata in pochi anni. Non solo potenza economica: la società ha creato una forte capacità attrattiva, stuzzicando la curiosità di tifosi prestigiosi. Sicuramente il fattore “lago” gioca un ruolo di fondamentale importanza, conosciuto in tutto il mondo e meta turistica di tanti facoltosi personaggi che vanno dal mondo del cinema a quello della musica, ma non solo.

Anche la stessa posizione dello stadio, che sorge di fianco al lago, suscita un certo fascino che colpisce sia i tifosi comuni che i Vip. Chissà quali altre celebrità si presenteranno al Sinigaglia per tifare gli uomini di Cesc Fabregas, che grazie al successo per 2-0 contro la Roma di Claudio Ranieri hanno ottenuto 3 importanti punti in ottica salvezza. Già, perché l’obiettivo del Como quest’anno è restare nel massimo campionato italiano, ma le ambizioni della proprietà vanno ben oltre questo traguardo.