Da Hollywood a Como. Tra gli oltre 10mila spettatori c’erano anche loro. Cosa ci facevano Hugh Grant e Andrew Garfield sugli spagli del Sinigaglia? Questa la domanda che tutti si sono posti, e molti ancora non ci stanno credendo. I due attori hanno assistito alla gara di Serie A tra i padroni di casa e il Parma. Nel match terminato 1-1, la presenza di Grant non è passata inosservata: in tribuna VIP vicino a Raphael Varane – facente parte del cda del club dopo il ritiro annunciato qualche settimana fa – l’attore ha esultato come un vero ultras al gol del pareggio firmato da Nico Paz. Uno scatto diventato virale in pochissimo tempo. Accanto a lui, anche Andrew “Spiderman” Garfield. Appassionato di sport e sempre presente a Wimbledon, Grant ha forse trovato una nuova squadra per cui fare il tifo.

Hugh Grant che esulta per il goal del Como.

Il multiverso. pic.twitter.com/rxL3X8S4FH — ericaconlac (@ericaconlac_) October 19, 2024

L’importanza della proprietà Hartono

Neopromossa, ma solo sulla carta. Perché il Como vanta di una delle proprietà più ricche del mondo, sicuramente la più preziosa in Italia. Secondo una classifica stilata da Forbes, i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono – con un patrimonio pari a 50 miliardi di dollari – sono tra i 65 uomini più ricchi del pianeta, precedendo gli altri volti del calcio italiano: da Commisso ai Friedkin, da Saputo a John Elkann. Insomma, una superpotenza e un marchio che a poco a poco sta acquisendo sempre più importanza. E la presenza di attori e celebrità, non è più solo un caso.