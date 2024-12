Ha tentato di aggredire due poliziotti usando una grossa ascia. Per questo motivo un 32enne nigeriano è stato arrestato a Padova con l’accusa di tentato duplice omicidio. Il giovane si è scagliato prima contro uno degli agenti che si è riparato dietro l’auto di servizio. A quel punto l’aggressore se l’è presa con l’altro poliziotto che, dopo avergli intimato l’alt ripetutamente, per difendersi è stato costretto a sparargli alcuni colpi, ferendolo ad una gamba. L’uomo, subito soccorso, e sedato, si trova ora in ospedale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Trieste, non lontano dal centro della città. L’intervento è iniziato quando alla sala operativa della questura è giunta una segnalazione per un uomo che brandiva una grossa ascia per strada, in stato di agitazione. Sul posto si sono recate le pattuglie delle Volanti, che per circa 50 minuti hanno cercato di calmare l’uomo e di indurlo a lasciare l’accetta; nel frattempo sono intervenuti anche equipaggi dei Carabinieri e della Polizia locale assieme a un’ambulanza del 118.

Gli agenti hanno cercato di usare lo spray al peperoncino e poi il taser, ma senza sortire alcun effetto. Verso le 5 l’uomo si è scagliato con l’ascia in mano prima contro un poliziotto, che si è riparato dietro l’auto di servizio, quindi contro un’ispettore delle Volanti il quale, dopo avergli intimato l’alt ha usato la pistola di ordinanza sparando alle gambe dell’aggressore, che è stato così bloccato. L’ambulanza lo ha condotto in ospedale dove, dopo essere stato sedato, è stato medicato per una ferita alla gamba destra.

Addosso all’uomo, oltre all’ascia, sono stati trovati due coltelli, uno a serramanico e uno di tipo svizzero. Il cittadino nigeriano è risultato irregolare, richiedente asilo con rigetto dell’istanza e gravato da denunce per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale nelle province di Padova e Venezia. Ora è piantonato presso all’Ospedale civile.