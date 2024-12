Il governo francese teme che il bilancio delle vittime del ciclone Chido, che ha devastato l’arcipelago di Mayotte nell’Oceano Indiano, possa essere una catastrofe. “Per fare una valutazione precisa, è necessario accedere alle zone colpite e ispezionare le macerie e le baraccopoli distrutte”, ha dichiarato Bruno Retailleau, ministro dell’Interno dimissionario, al termine di una riunione di crisi. “Ci vorranno giorni per definire il bilancio umano, ma temiamo che il numero delle vittime possa essere elevato“, ha aggiunto, parlando di una “situazione drammatica”. Il ciclone, che ha colpito l’isola con venti superiori ai 200 chilometri orari, ha causato la morte di diverse centinaia di persone, forse anche migliaia, secondo quanto riportato dal prefetto del dipartimento d’oltremare François-Xavier Bieuville.

La situazione a Mayotte è descritta come “catastrofica” da Madi Madi Souf, presidente dell’associazione dei sindaci locali. “Non possiamo confermare il numero delle vittime, ma l’entità dei danni fa temere il peggio“, ha dichiarato. L’arcipelago è stato posto in allerta “ciclone viola“, il massimo livello di emergenza. Le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e cercando eventuali vittime o dispersi. Mayotte, già vulnerabile a eventi climatici estremi, si trova ora ad affrontare una delle crisi meteo più gravi degli ultimi anni.

Aerial view of the catastrophic damage from Cyclone Chido in French territory of Mayotte.

The road to recovery will be a long one.pic.twitter.com/hnj8HL5Jw5

