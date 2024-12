Se tutta Italia si è presa un bello spavento dopo i fatti di Fiorentina-Inter che hanno visto Edoardo Bove protagonista, purtroppo con Kaylen Dennis il destino è stato crudele. Il giovane talento inglese è morto dopo un malore accusato durante una partita di calcio. Il 17enne è crollato a terra, con i soccorsi che non sono riusciti a salvargli la vita. La sua famiglia sta vivendo il lutto nel silenzio più totale. Soltanto suo cugino Rhian Brewster, giocatore dello Sheffield United ha rivoto pubblicamente un messaggio al giovane dedicandogli un gol.

“Un talento incredibile”, lo definivano i suoi allenatori al Walthamstow Football Club che, dopo aver avuto la certezza del suo decesso, ha pubblicato un comunicato sui propri account social: “Siamo devastati nell’apprendere della morte di uno dei nostri giocatori U23, Kaylen Dennis durante una partita. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e a tutti coloro che lo conoscevano”. Anche il Ryan FC, la squadra in cui è cresciuto il ragazzo, ha espresso il proprio dolore tramite una nota ufficiale: “Siamo così arrabbiati e devastati al Ryan FC. Kaylen ha iniziato a giocare per noi a 13 anni e lo abbiamo visto progredire nel calcio senior giocando per il nostro club partner Walthamstow FC. I suoi genitori sono stati così solidali e tutti i nostri pensieri sono con loro e la loro famiglia”.

Poche ore dopo si è giocato il match di Championship (Serie B inglese) tra lo Sheffield United e il Millwall. Il cugino Rhian Brewster, dopo aver messo a segno una rete, ha esultato indicando il cielo con con un dito, per dedicare il gol a Kaylen Dennis: “Voglio dedicare quella rete a mio cugino più giovane. È morto oggi prima della partita, quindi è un gol che celebro per lui e la famiglia. È un momento molto difficile per tutti noi, ma ho giocato per lui oggi, ed ero molto felice di venire via da qui con un gol, e questo è per lui”, ha detto l’ex Liverpool ai microfoni di BBC Radio Sheffield.