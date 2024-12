In diretta dalla Sala stampa della Camera la conferenza stampa Gaza: Per un cessate il fuoco immediato. Mezzo milione di firme alla Presidente Meloni. Le organizzazioni umanitarie impegnate a Gaza – Emergency, Medici Senza Frontiere (MSF), Oxfam – l’associazione Fermatevi! e i promotori dell’appello “#StopCrimesinPalestine” hanno raccolto mezzo milione di firme per denunciare il disastro umanitario e i crimini che si stanno consumando a Gaza e per chiedere, ancora una volta, al governo italiano di lavorare per un cessate il fuoco immediato