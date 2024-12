Terribile incidente in Brasile. Carol Oliveira, giocatrice di calcio a 5 anni di appena 22 anni, è morta in seguito alla caduta da un grattacielo di 25 piani a Balneario Camboriù, nello stato di Santa Caterina. La promessa del futsal brasiliano, negli attimi precedenti al tragico episodio, stava girando un video dal proprio cellulare con suo fratello dall’eliporto per immortalare il panorama. Sfortunatamente, la ragazza non ha notato la pericolosa assenza della balaustra, precipitando quindi da circa 90 metri d’altezza.

A diffondere la notizia della tragica scomparsa è stato il Centro di Tijucas, il club nel quale giocava: “La società in questo triste momento di lutto si augura che Dio accompagni e consoli i cuori della sua famiglia e dei suoi cari”, il messaggio rilasciato dalla società sui propri profili social. Una morte davvero scioccante per questa giovane calciatrice che militava nel Campionato Municipale di Futsal femminile di Tijucas.

“Carol piaceva a tutti. Non abbiamo mai sentito nessuno parlare male di lei. Tutti le volevano bene, anche le giovani giocatrici della nostra squadra”, ha dichiarato la sua ex allenatrice Angelica Solidade. La donna ha anche organizzato una raccolta fondi per dare una mano alla famiglia della giovane con le spese del funerale. Il fratello della calciatrice, come prevedibile, è sotto choc. Il ragazzo, a sua volta, stava facendo un video in cui ha involontariamente ripreso l’assurda tragedia.