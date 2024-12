Uno scivolone parecchio grave quello di Marc Cucurella nella partita vinta 3-4 dalla squadra di Maresca contro Son e compagni. No, non ci si riferisce agli errori commessi durante Tottenham-Chelsea che hanno di fatto regalato due gol agli Spurs. Tuttavia, una legame con questi c’è. Per giustificarsi delle due cadute in campo, il terzino dei Blues ha incolpato gli scarpini. Proprio per questo, il campione d’Europa 2024 ha pubblicato una foto su Instagram in cui le ha gettate nel cestino della spazzatura. Il post, dopo poco, è stato rimosso perché il calciatore si è reso conto di aver mancato di rispetto nei confronti di Puma, sponsor tecnico che lo paga per indossare le proprie scarpe.

Il marchio d’abbigliamento tedesco aveva lanciato le sue nuove scarpe da calcio Future 8 di ultima generazione a pochi giorni dal Natale, in modo da poter essere vendute come regali da molti sportivi. Una manovra di marketing che poteva essere vincente. Già, poteva, perché non solo lo spagnolo ha cominciato il match con due scivoloni che hanno portato gli uomini di Postecoglou sul 2-0 dopo una decina di minuti, ma anche perché al termine della partita Cucurella ha espressamente incolpato gli scarpini per i suoi errori, buttandoli tra i rifiuti.

Una volta presa coscienza della gravità del gesto, per un testimonial profumatamente retribuito, il calciatore ha eliminato il post, ma ovviamente la foto era già finita ovunque sui social, promuovendo così un’enorme pubblicità negativa per la Puma, proprio in vista delle tanto attese vendite di Natale.