Sono passati dieci lunghi mesi dal bruttissimo infortunio che l’ha colpita (frattura di tibia e malleolo in allenamento), ora Sofia Goggia è tornata tra le convocate azzurre per la Coppa del Mondo di sci: questo weekend, la bergamasca prenderà parte alla Discesa Libera e al SuperG di Beaver Creek negli Usa. Prima di rimettersi gli sci ai piedi, la campionessa olimpica ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una lettera indirizzata alla sua mamma: “Grazie dei cuori e del frigo pieno, mi hai fatto superare il buio interiore”.

“Keep in your heart your dream (tieni i tuoi sogni nel tuo cuore). Questa frase – racconta la sciatrice – me l’hai sempre dedicata, me l’hai sempre scritta in ogni bigliettino d’augurio, per Natale o per il mio compleanno, me l’hai sussurrata all’orecchio tutte le volte che ero in procinto di partire per le mie trasferte, dopo avermi dato un bacio, stretta forte in uno di quei soliti tuoi abbracci, abbracci dove ti sei sempre commossa; quei tuoi occhi lucidi, pieni di emozione e apprensione, apprensione di cui spesso, intimamente, nella mia vita, ho faticato a reggerne il peso, li ho impressi dentro. Li custodisco come fonte del tuo amore.”

Sofia Goggia ha ringraziato la madre per “il cuore che ogni mattina mi inoltri per messaggio, per farmi sapere che ci sei, al frigorifero che trovo pieno delle verdure che mi cucini, per assicurarti che io mi possa nutrire al meglio”. Assieme a lei ha condiviso gioie e dolori, come quel terribile infortunio di dieci mesi fa: “Tu hai vissuto la mia fatica personale di quei sei mesi da quel giorno di febbraio, hai vissuto il mio buio interiore ed è proprio per questo che mi hai ripetuto con ancor più veemenza quella frase, per esortarmi a continuare imperterrita in questo percorso, seppur non senza insidie”.

La sciatrice, ammette infine che è proprio grazie alle parole della madre che è riuscito a trovare la forza per continuare a fare ciò che ama di più al mondo: “Ho vissuto un incubo che mi ha logorata nell’anima e nelle emozioni, mi sono sentita senza forze, pensavo che tutto fosse finito, pensavo che non ci avrei mai più creduto ma ora, con il piede saldo e pervasa da un enorme senso di gratitudine.. mi sento di dirti che, nonostante non lo abbia avvertito per tanto, quel sogno è di nuovo, fortemente, vivo dentro di me. Grazie per avermi esortata a inseguirlo, quando sembrava essere svanito. Ti prometto che farò di tutto per proteggerlo. Con tutto l’amore di cui dispongo, la tua Sofi”.