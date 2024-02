Sofia Goggia operata per la frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra. È questo l’esito della terribile caduta di cui è rimasta vittima la campionessa azzurra mentre si allenava sugli sci nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale sulla pista Casola nera. Goggia è caduta intorno alle ore 10: è stata subito portata via con l’elicottero del 118 e trasportata a Milano. Alla Clinica La Madonnina è stata sottoposta a una Tac e a una risonanza magnetica che hanno evidenziato le due fratture. Quindi la decisione di ricorre subito all’operazione per ridurre chirurgicamente la frattura. L’intervento nel pomeriggio verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Sicuramente, per Goggia la stagione invernale finisce qui.

La dinamica – Sofia Goggia è caduta nel corso di un allenamento di slalom gigante che stava tenendo sulla pista Casola di Ponte di Legno, inforcando con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Fin da subito si è temuto il peggio: le prime notizie riferivano della possibile frattura di tibia e perone. Gli esami invece hanno evidenziato la frattura della tibia e del malleolo tibiale. Sulle nevi bresciane, vicino casa, Goggia stava preparando il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo: la gara di slalom gigante in programma a Soldeu, in Andorra.

L’ennesimo infortunio – Si tratta dell’ennesimo grave infortunio di una carriera tormentata dalle cadute. Goggia, oro olimpico in discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie ai Mondiali, era già stata protagonista di un incredibile rientro a Pechino 2022, dove aveva conquistato l’argento recuperando in 23 giorni da un infortunio. Questo stop frena la campionessa bergamasca che era ancora una volta in testa alla classifica della Coppa del mondo di discesa libera.