Il 2024 sportivo è stato prima di tutto l’anno delle Olimpiadi di Parigi. Ma è stata anche la stagione del trionfo dell’Italia del tennis, che è diventata la seconda disciplina più popolare dopo il calcio. Grazie ai successi di Jannik Sinner, certo. Ma non solo: in campo femminile, ad esempio, c’è stata l’esplosione di Jasmine Paolini. E proprio la tennista 29enne è il personaggio sportivo più cercato su Google dagli italiani nel 2024. Nella classifica complessiva, davanti a lei ci sono altre due donne: la cantante Angelina Mango e Kate Middleton. Mentre nella top 10 dei personaggi c’è sono un’altra sportiva, la pugile algerina Imane Khelif, al centro delle polemiche proprio durante i Giochi olimpici parigini.

Paolini è stata protagonista di un 2024 straordinario: per la prima volta in carriera ha raggiunto la finale sia al Roland Garros che a Wimbledon. Ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi in doppio con Sara Errani. Ha conquistato altri titoli e ha vinto la Billie Jean King Cup con l’Italia. Ha scalato la classifica mondiale, fino a chiudere l’anno al quarto posto nel ranking Wta. Se Sinner era già conosciuto, Paolini si è presa tutto nell’ultima stagione, scatenando appunto la curiosità degli italiani per il suo personaggio, vincente e sorridente.

Paolini è stata più cercata dei cantanti Ghali e Geolier, perfino di Donald Trump. Il presidente Usa però è stato battuto anche da Imane Khelif, la pugile algerina anche lei medaglia d’oro a Parigi 2024. Ingiustamente accusata di essere un uomo, è stata al centro del dibattito per le sue caratteristiche fisiche e per il suo incontro contro l’italiana Angela Carini, che si è ritirata dopo appena 45 secondi sul ring. Anche lo stesso Trump l’ha attaccata.

Il 2024 sportivo ha vissuto anche gli addii di personaggi di grande rilievo per la storia italiana: Totò Schillaci e Gigi Riva, giganti del calcio e della Nazionale azzurra. Solo la morte di Sandra Milo ha mosso più ricerche da parte degli italiani. Che sono stati scossi anche dalla scomparsa del pilota di moto Luca Salvadori.

Per quanto riguarda invece la classifica degli sport olimpici più cercati su Google nel 2024, ci sono diverse sorprese. Al primo posto la ginnastica artistica, per merito dei successi delle azzurre: l’argento nel concorso a squadre, l’oro e il bronzo di Alice D’Amato e Manila Esposito alla trave. Poi il nuoto artistico, probabilmente anche per la vicenda che ha coinvolto Giorgio Minisini. A completare il podio la vela, che ha regalato all’Italia altre due medaglie d’oro a Parigi: il duo Tita-Banti e Marta Maggetti.

Ecco le classifiche complete

Personaggi

Angelina Mango

Kate Middleton

Jasmine Paolini

Ghali

Geolier

Imane Khelif

Giovanni Allevi

Donald Trump

Mahmood

Rose Villain

Addii

Sandra Milo

Toto Schillaci

Gigi Riva

Paola Marella

Alain Delon

Luca Giurato

Franco di Mare

Luca Salvadori

Liam Payne

Shannen Doherty

Sport Olimpici

Ginnastica artistica

Nuoto artistico

Vela

Arrampicata sportiva combinata

Surf

Skateboard

Pallavolo femminile

Pallavolo maschile

Salto in alto

Basketball