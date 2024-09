Tragedia nel mondo dei motori. Il pilota italiano Luca Salvadori, punto di riferimento nel motociclismo italiano e youtuber con un seguito vastissimo di appassionati, è morto all’età di 32 anni dopo un incidente fatale avvenuto sabato sera a Frohburg in Sassonia, durante la tappa tedesca della storica International Road Racing Championship (IRRC) che si tiene da ormai 61 anni. La corsa in ospedale non è bastata a salvargli la vita. L’atleta è deceduto nella notte per le gravi ferite riportate.

Una volta terminato il primo giro della classe SBK/STK 1000, Salvadori è stato coinvolto in un incidente dopo la caduta del pilota tedesco Didier Grams avvenuta in una rapida curva a sinistra di fronte al paddock. Gli organizzatori dell’IRRC hanno fatto sapere che l’evento oggi proseguirà come previsto, ma i piloti potranno decidere se parteciparvi o meno.

Chi era Luca Salvadori

Di recente Salvadori si era dedicato alle corse su strada. Grande appassionato di motosport, aveva partecipato al mondiale SuperSport al CIV e National Trophu passando poi alla MotoE. Era arrivato 17esimo nel Campionato del Mondo di MotoE 2023 ed era conosciuto anche come divulgatore. Su Youtube aveva aperto un canale che oggi conta 600mila iscritti dove raccontava le sue esperienze in pista e commentava, talvolta in maniera spregiudicata e diretta, anche la MotoGP e la Superbike. Il pilota aveva dichiarato di voler partecipare alle road races per prepararsi al sogno di prendere parte, in futuro, all’evento più prestigioso del settore: il Tourist Trophy sull’Isola di Man.

Nato a Milano nel 1992, Luca Salvadori era cresciuto tra i motori: il padre Maurizio, oltre a essere uno dei più noti produttori musicali italiani, è fondatore e direttore della Trident Motorsport, scuderia automobilistica attiva in Formula 2, Formula 3 e Formula Regional. “Trident si stringe a Monica Allegranzi e Maurizio Salvadori nel comunicare con dolore la scomparsa del figlio Luca Salvadori, coinvolto ieri in un incidente mortale durante una gara dell’IRRC in Germania. Ci ha lasciati inseguendo la sua passione. Trident tutta è vicina alla famiglia e agli affetti di Luca”, si legge nella nota della scuderia.