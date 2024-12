Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo per una famiglia di Cappelletta di Noale, in provincia di Venezia. Sabato 7 dicembre, poco dopo le 23, due ladri hanno cercato di introdursi in una villetta di via Santa Margherita, causando anche il ferimento di un ragazzo di 15 anni dopo aver rotto il vetro di una porta. La vicenda è raccontata dai giornali locali.

La famiglia era da poco rientrata a casa dopo una serata fuori, lasciando luci accese per scoraggiare eventuali malintenzionati, visto che recentemente nella zona si erano verificati altri furti. Intorno alle 23:10, mentre erano a letto, il figlio minore ha notato due figure sospette fuori dalla porta d’ingresso. Ha subito avvisato il padre, che ha tentato di allontanare i ladri facendo rumore e urlando dall’interno. Nonostante ciò, i malviventi hanno proseguito nel loro tentativo di entrare, sfondando il vetro della porta con un oggetto contundente. I frammenti hanno colpito il ragazzo, causandogli una profonda ferita al braccio. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Mirano, è stato sottoposto a 15 punti di sutura. Fortunatamente, tendini e vene principali non sono stati lesionati.

I ladri sono fuggiti senza portare via nulla, ma i carabinieri di Mestre e Mirano stanno analizzando le tracce ematiche trovate vicino all’ingresso, probabilmente lasciate dagli intrusi. La madre del ragazzo ha raccontato che gli estranei indossavano guanti scuri con punte in metallo, utilizzati per infrangere la vetrata. Nonostante la ferita, il 15enne è tornato a scuola il lunedì successivo, ma la famiglia racconta che è ancora profondamente scosso. “Ha paura e non riesce a dormire. Abbiamo ricevuto molta solidarietà da amici e vicini, ma mio figlio è ancora fragile”, ha dichiarato la madre.

L’episodio ha generato grande preoccupazione nella comunità. Nei giorni precedenti, sui social locali erano stati segnalati altri tentativi di effrazione nelle vicinanze. La questura di Venezia ha invitato i cittadini a prendere precauzioni, come installare sistemi di allarme e segnalare situazioni sospette.