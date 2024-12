Arrivato da Terni in treno insieme agli amici per passare una serata al quartiere Eur di Roma in una delle discoteche più frequentate, è uscito dopo aver accusato un malore ma si è accasciato a terra sotto agli occhi spaventati della comitiva. È successo intorno alle 3 di ieri notte in viale della Civiltà del lavoro. Per la vittima, un 22enne, Nicola S., sono stati inutili anche i 40 minuti di rianimazione tentati dai sanitari del 118 chiamati da un vigilante che aveva notato il ragazzo steso a terra. Sul posto insieme ai colleghi della Scientifica, i poliziotti di Tor Carbone impegnati nelle indagini. La salma del ragazzo, che pare non soffrisse di alcuna patologia, è stata portata al policlinico Tor Vergata.

“L’intera comunità di Baschi colpita dal dolore per la perdita di Nicola, uno dei nostri ragazzi di soli 22 anni. Non trovo parole da esprimere per una simile tragedia. L’abbraccio di più forte a Enrico, Maria Angela, al nostro dipendente comunale Fabio e a tutta la famiglia”. Così Damiano Bernardini, sindaco di Baschi, il comune in provincia di Terni dove viveva Nicola, il 22enne morto ieri notte dopo la notte passata con gli amici in una discoteca del quartiere Eur a Roma. “A seguito del gravissimo lutto che ha compito la comunità di Baschi, abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti in paese per il fine settimana, compreso il mercatino e gli spettacoli delle scuole”, ha poi annunciato.

Il ragazzo, secondo quanto si apprende da fonti locali, lavorava in un centro di cucine e falegnameria del ternano e aveva militato in diverse squadre di calcio del territorio. Il fratello Enrico è il capitano della Virtus Baschi che disputa la seconda categoria umbra. Proprio la Virtus, così come l’Orvietana e tante altre società calcistiche umbre, hanno postato sui social messaggi di vicinanza alla famiglia e agli amici del ragazzo.