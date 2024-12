Dopo l’esplosione avvenuta nella mattina di lunedì 9 dicembre che ha coinvolto la raffineria dell’Eni di Calenzano (Firenze), Pd e M5s hanno preso la parola alla Camera dei deputati per denunciare l’ennesima tragedia sul luogo di lavoro che ha provocato, in questo caso, due vittime. Per Andrea Quartini del Movimento 5 stelle “il dolore per chi ha perso la vita è fortissimo. Credo che sia importante che vengano a riferire in Aula la ministra Calderone e il ministro Pichetto Fratin“. Per il Partito democratico è intervenuto Marco Furfaro: “È l’ennesima strage, chiediamo al governo di accertare le responsabilità”.