A poche ore dalla caduta di Assad in Siria, prendono corpo – almeno sul Ynet, tra i più autorevoli media israeliani – le voci circa un accordo tra Hamas e Israele per il rilascio degli ostaggi e per il cessate il fuoco nella Striscia, che sarà “possibile” entro “una o due settimane”. Intanto la Casa Bianca conferma che il consigliere per la sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan, andrà in Israele nei prossimi giorni per portare avanti gli sforzi in direzione di questa intesa, oltre che per parlare degli sviluppi della situazione in Siria, Libano, Iran.

A rivelare a Ynet dell’intesa tra le parti è stato un alto funzionario israeliano, mentre un’altra fonte di alto livello vicina a Hamas ha nel frattempo affermato che “c’è stato uno sviluppo significativo nei colloqui. Hamas – ha precisato – ha accettato una cessazione graduale della guerra e un accordo diviso in tre fasi che comprenda un ritiro graduale” dell’Idf a Gaza. Secondo fonti citate dal quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed, Israele e i mediatori hanno raggiunto un’intesa secondo cui nella prima fase dell’accordo verrà stabilito un cessate il fuoco e, una settimana dopo, gli ostaggi israeliani saranno rilasciati e l’Idf si ritirerà dal valico di frontiera di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, e da altre aree.

A questo proposito, il media del Qatar Al-Araby Al-Jadeed riferisce che Hamas ha consegnato domenica all’Egitto una lista di ostaggi israeliani suoi prigionieri a Gaza che dovrebbero essere rilasciati nell’accordo con Israele. La lista include nomi di rapiti malati, anziani e feriti, e quattro con cittadinanza americana. Secondo il media panarabo, le parti stanno dimostrando una volontà “senza precedenti” nei loro sforzi per raggiungere un’intesa e che i mediatori Qatar, Egitto e Stati Uniti stanno supervisionando i colloqui. Ai mediatori è stato inviato anche un elenco di detenuti palestinesi che Hamas vorrebbe scambiare.