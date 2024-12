“Ognuno ha le sue idee, porto al tavolo del governo le mie proposte, come è giusto che sia, e poi si fa la sintesi. Non c’è nessuna polemica” con la Lega. “Non si facciano illusioni i signori dell’opposizione, il Governo andrà avanti, meno male che c’è un dibattito, perché non siamo in una caserma. La coalizione di centrodestra non è un cartello elettorale, va avanti dal 1994 grazie all’intuizione di Berlusconi: siamo uniti ovunque, governiamo insieme e questo non significa che non possiamo avere idee differenti, si discute. Siamo partiti doversi, ma i cittadini possono stare tranquilli: andremo avanti fino alla fine della legislatura e mi auguro anche dopo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sulle polemiche con la Lega.