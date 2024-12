È stata due giorni senza mangiare una 90enne di Casalnuovo di Napoli disabile abbandonata dalla badante, andata via di casa senza avvisare nessuno: a intervenire i carabinieri allertati da uno dei figli, preoccupato dall’improvviso silenzio della madre. Novanta anni compiuti a maggio, la donna si è ritrovata improvvisamente sola. Nel frigo poco o nulla. Vive sulla sedia a rotelle, non essendo in grado di camminare. In casa niente telefono cellulare, nessuna utenza fissa. A fare da tramite coi figli la badante dell’Est Europa andata via da quasi due giorni senza avvisare e senza motivi apparenti.

Era quella donna a mantenere i fili tra la 90enne e i figli: alcuni residenti in paesi vicini, altri lontani centinaia di chilometri. Ad allarmarsi per primo di fronte a quel silenzio uno di loro, residente in Lombardia. Chiama il 112 e chiede ai carabinieri di intervenire. È lei ad aprire timidamente la porta, è in sedia a rotelle, sembra smarrita e affamata. Da due giorni – racconta ai militari – la badante è andata via. Da allora non mangia. Non può cucinare, neanche arriva ai fornelli. I carabinieri si organizzano, mettono su qualche tegame per preparare un pasto all’anziana ma prima di accendere i fornelli qualcuno bussa alla porta: è una delle figlie. I militari si assicurano che l’anziana resti in compagnia, e che sia assistita. Partiranno ora gli accertamenti per comprendere le eventuali responsabilità.