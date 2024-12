A Scampia sono ripartiti gli sfratti al Lotto M. La prima ‘vela’ che secondo il progetto dovrà essere abbattuta è stata completamente liberata. “Lo sgombero della gialla – spiega la vicesindaca di Napoli Laura Lieto – è un evento di portata notevole per la storia di questo quartiere e di questa comunità. Entro fine dicembre contiamo di svuotare anche la rossa così da poter procedere con le operazioni di demolizione e costruzione dei 433 nuovi alloggi previsti dal progetto Re-Start Scampia”. Lo sfratto delle 14 famiglie che abitavano ancora nella ‘gialla’ si è svolto senza particolari tensioni ma tra i cittadini resta la paura di non trovare un nuovo alloggio nonostante il contributo di autonoma sistemazione previsto dal Comune di Napoli. “Ho chiamato decine di agenzie – ci dice una signora mentre lascia il suo appartamento – nessuno ci vuole perché siamo etichettati”. Un problema che l’Amministrazione comunale sta cercando di affrontare sistemando momentaneamente in albergo i nuclei che non hanno trovato casa e non hanno parenti in grado di ospitarli. “Stamattina c’erano 14 famiglie nella vela gialla, mentre nella rossa ci sono ancora almeno altri 60 nuclei, tra cui molti con bambini piccoli – ha spiegato il presidente dell’VIII Municipalità Nicola Nardella – dopo la tragedia dello scorso luglio per noi è una corsa contro il tempo, non possiamo più consentire a queste famiglie di vivere in una condizione di degrado e di rischio per la propria incolumità”.