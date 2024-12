L’Unione Europea si prepara a un cambiamento epocale con l’introduzione del sistema ETS2, che dal 2027 coinvolgerà le emissioni di CO₂ legate al riscaldamento degli edifici e ai trasporti su strada. Ma cos’è esattamente l’ETS2? È il nuovo sistema di scambio delle emissioni, progettato per estendere il principio del “chi inquina paga” a settori finora esclusi. Fornitori di energia e carburanti dovranno acquistare quote di emissione per ogni tonnellata di CO₂ emessa, trasferendo poi questi costi sui consumatori finali: famiglie e imprese.

L’obiettivo è ambizioso: ridurre drasticamente le emissioni per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, senza adeguate misure di supporto, il rischio è che i costi si trasformino in un peso insostenibile. Ecco perché è fondamentale affrontare questa sfida con intelligenza e visione.

Una sfida per le famiglie

Per le famiglie italiane, l’ETS2 potrebbe tradursi in un aumento tangibile dei costi. Si parla di un incremento annuo medio di circa 160 euro per il riscaldamento domestico, a cui si aggiungeranno gli effetti sui carburanti per i trasporti. Questo impatto, inevitabile senza cambiamenti strutturali, può però essere mitigato con scelte consapevoli e interventi mirati.

Tra le soluzioni più efficaci c’è l’elettrificazione dei consumi domestici, un approccio che punta a sostituire i sistemi a gas e a combustibili fossili con tecnologie elettriche più efficienti e sicure, come le pompe di calore per il riscaldamento e l’acqua calda. Questo non solo riduce l’impronta ambientale della casa, ma aumenta anche la sicurezza domestica, eliminando il rischio di fughe di gas o incidenti legati a vecchi impianti. Inoltre, l’installazione di pannelli fotovoltaici, magari abbinati a sistemi di accumulo, permette di autoprodurre energia, abbattendo ulteriormente i costi.

Anche migliorare l’isolamento termico degli edifici, attraverso cappotti termici o serramenti ad alta efficienza, rappresenta un passo cruciale per ridurre i consumi energetici. Un ottimo strumento per effettuare questi interventi sono gli incentivi statali, che offrono una grande opportunità per non gravare troppo sui bilanci familiari.

Le imprese di fronte all’ETS2

Per le imprese, in particolare le Pmi, l’ETS2 rappresenta una sfida ancora più complessa. Aumenti dei costi energetici, edifici aziendali energivori e flotte di veicoli tradizionali rischiano di comprimere i margini operativi, specie in un contesto economico già provato.

Ma la sfida può essere trasformata in opportunità. Investire nell’efficientamento energetico degli immobili aziendali, adottando sistemi di riscaldamento a basse emissioni o implementando soluzioni di digitalizzazione per ottimizzare i consumi, permette non solo di ridurre i costi a lungo termine, ma anche di migliorare la sostenibilità complessiva dell’impresa.

Per quanto riguarda i trasporti, la transizione a flotte di veicoli elettrici o ibridi, supportata da agevolazioni e finanziamenti, offre un modo concreto per limitare l’impatto dell’aumento del costo dei carburanti fossili. Inoltre, le aziende che adottano tecnologie per ridurre le proprie emissioni possono generare crediti di carbonio: strumenti certificati che attestano le riduzioni di CO₂ e possono essere venduti sul mercato, trasformando un costo iniziale in una nuova fonte di reddito.

Un appello alla politica

L’ETS2 non può essere visto solo come un obbligo europeo, ma come una leva strategica per trasformare il nostro sistema economico e sociale. Perché ciò avvenga, però, è indispensabile che il Governo e le istituzioni europee agiscano con determinazione.

Servono politiche che incentivino la transizione ecologica, rendendo accessibili gli interventi di efficientamento energetico per famiglie e imprese. Il Fondo Sociale per il Clima, pensato per mitigare l’impatto dell’ETS2 sui soggetti più vulnerabili, deve diventare uno strumento operativo, capace di supportare concretamente chi ne ha più bisogno. Allo stesso tempo, è necessaria una strategia di comunicazione per sensibilizzare cittadini e imprenditori sulle opportunità offerte dalla sostenibilità.

Una grande opportunità per il sistema Paese

L’Italia può affrontare questa sfida con una visione di lungo periodo. La transizione ecologica non è solo un costo da sopportare, ma un’occasione unica per rilanciare l’innovazione, creare posti di lavoro green e rendere il Paese più competitivo in un contesto globale che richiede sempre più attenzione all’ambiente.

Il futuro non aspetta: famiglie, imprese e istituzioni devono agire insieme, perché sostenibilità significa non solo rispettare il Pianeta, ma anche costruire una società più sicura, efficiente e prospera.