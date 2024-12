“Per me domenica è stato un momento molto difficile da vivere siccome il fratello di mio padre è morto così. Menomale che ho visto che Edoardo Bove sta bene, risponde alle domande, è cosciente. Speriamo che non succeda più. Dobbiamo continuare a vivere e a giocare anche se sappiamo che queste cose succedono”. Tra i calciatori dell’Inter premiati al Gran Gala del Calcio AIC, andato in scena ieri sera a Milano, Marcus Thuram ha concesso un’intervista a Sportmediaset per parlare del terribile malore occorso a Edoardo Bove durante la partita Fiorentina e Inter, ma anche della stagione che stanno vivendo i nerazzurri da un punto di vista calcistico.

“Le partite non si assomigliano, anche in Italia ci sono grandi squadre. Abbiamo incontrato dei problemi all’inizio, ma ora stiamo andando molte bene, stiamo crescendo. In Champions abbiamo fatto 5 prestazioni molto serie, senza prendere gol anche con il Manchester City: siamo contenti“, ha dichiarato Thuram che poi ha proseguito: “Cos’è cambiato in me rispetto alla passata stagione? Niente, sono lo stesso Marcus e gioco sempre nella stessa squadra. Provo ad aiutare i compagni con gol, assist e giocate“.

All’evento, lo stesso numero 9 dell’Inter è stato premiato per aver realizzato il gol più bello della stagione (Inter-Milan 5-1) venendo anche inserito nella formazione dell’anno insieme ai compagni di squadra Sommer, Bastoni, Dimarco, Calhanoglu e Lautaro Martinez (scelto come miglior giocatore della stagione passata). C’è stata anche gloria per il suo coach Simone Inzaghi, premiato come allenatore dell’anno.