Per Edoardo Bove si prospetta una giornata di esami medici. Previsto nelle prossime ore il rilascio di nuovo bollettino dell’Ospedale Careggi di Firenze, dove è ricoverato. L’obiettivo è capire cosa ha portato all’arresto cardiaco avvenuto al 16esimo minuto della partita di Serie A tra Fiorentina e Inter. Dopo il primo soccorso in campo, il centrocampista viola è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Come sta

Edoardo Bove appena arrivato al Careggi è stato sedato e portato nel reparto di terapia intensiva, dove ha trascorso la notte. Questa mattina il calciatore 22enne è stato estubato: è vigile e cosciente. Non ha danni cardiologi o neurologici. Parla e risponde alle domande: “Sto bene“, avrebbe detto ai medici. Circostanze che confermano le buone notizie trapelate ufficialmente già domenica sera, quando un comunicato della Fiorentina aveva chiarito la situazione: “I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio”. Il prossimo bollettino dell’ospedale Careggi è atteso nel pomeriggio.

Le visite in ospedale

Oltre alla famiglia, che non si è mai allontanata, questa mattina anche il tecnico Raffaele Palladino è tornato in ospedale, accompagnato dal team manager Simone Ottaviani. Dopo l’arrivo dell’allenatore anche Danilo Cataldi ha raggiunto l’ospedale di Careggi. Intorno alle 10 sono arrivati i dirigenti viola Alessandro Ferrari e Daniele Pradè. Anche Martinez Quarta ha da poco raggiunto l’ospedale Careggi per stare vicino al compagno di squadra, così come Andrea Colpani David De Gea, Lucas Beltran e Yacine Adli. Alle 13 è atteso il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

L’accaduto

Nella serata di ieri, Bove ha accusato un malore ed è crollato sul terreno di gioco. I soccorsi sono intervenuti in campo e la partita è stata sospesa. Rapidissimo è stato l’intervento dei compagni prima e poi dei medici della squadra. Poco dopo è anche arrivata l’ambulanza che ha trasportato il calciatore d’urgenza in ospedale. Lacrime e terrore dipinti sui volti dei giocatori di Fiorentina e Inter, che quando Bove si è sentito male si sono stretti intorno a lui anche per impedire che venisse ripreso dalle telecamere.